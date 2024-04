Prefeitura conclui manutenção na Estrada do Lixão, garantindo melhores condições de tráfego

Obras, realizadas pela Secretaria de Agricultura de Artur Nogueira, envolveram a maturação da via, além de cascalhamento

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, realizou nesta semana serviços de manutenção na Estrada do Lixão (ATN 030), importante via de acesso para diversas propriedades rurais do município.

As obras contemplaram a maturação e o cascalhamento de pontos críticos da estrada, visando garantir melhores condições de tráfego para os moradores da região.

De acordo com o Diretor de Estradas, Guilherme Carlini, a iniciativa era fundamental para evitar transtornos aos usuários, especialmente durante o período de chuvas, quando a estrada se tornava intransitável em alguns trechos.

“A Estrada do Lixão é um importante acesso para diversas propriedades rurais do nosso município. Com a realização dessa manutenção, garantimos mais segurança e conforto para os moradores que utilizam a via diariamente, seja para o escoamento da produção agrícola, para o transporte escolar ou para o acesso a serviços essenciais”, destacou Carlini.