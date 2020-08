Prefeitura conclui pavimentação asfáltica da estrada Amadeu Bruno

A Prefeitura de Jaguariúna conclui nesta quinta-feira, dia 13 de agosto, a obra de pavimentação asfáltica da Estrada Municipal Amadeu Bruno (JGR-221) e principais ruas dos bairros Santo Antônio do Jardim e Bom Jardim. A obra possui 30.700 m² de pavimentação, 2.657 metros de guias e sarjetas e sistema de drenagem de águas pluviais, e foi executada pela empresa PAVINC Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil Ltda, com investimento de 2,2 milhões.

A obra beneficia diretamente os moradores dos bairros Santo Antônio do Jardim e Bom Jardim, assim como também os alunos da Escola Municipal Ângelo Bizzo e moradores do bairro Floresta. Além da Estrada Municipal Amadeu Bruno, também receberam a pavimentação asfáltica as ruas Simione, Marion e Primo Dal’bó.

“Esta pavimentação é uma importante conquista para os bairros. Daqui para frente a Administração Municipal continuará indo atrás de recursos para cada vez mais ampliar a malha viária asfáltica da região e beneficiar toda a população”, disse o secretário de Mobilidade Urbana de Jaguariúna, Josino José da Silva.