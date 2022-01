Prefeitura constrói novo bebedouro no Jardim Planalto em Artur Nogueira

Com oito saídas de água, previsão é que as obras sejam concluídas ainda em janeiro



A Prefeitura de Artur Nogueira tem construído um novo bebedouro de água no Jardim Planalto, próximo ao Espaço Mãe e Filho, na Avenida XV de Novembro. Inicialmente, a obra estava prevista para ser concluída em 90 dias (3 meses), no entanto, o Poder Executivo adiantou o prazo e a previsão é que o novo bebedouro seja entregue ainda em janeiro. A medida beneficiará centenas de moradores.

O local havia sido fechado para reforma e melhorias após o Serviço de Água e Esgoto (Saean) constatar degradações, vazamentos e ações de vandalismo que poderiam comprometer a qualidade da água distribuída à população nogueirense. Já nesta quinta-feira (06), moradores que passam no entorno já comemoram o investimento, visto que o local é utilizado por inúmeras pessoas diariamente.

Segundo a Administração Municipal, a obra tem sido feita para que a demanda possa ser atendida com as melhores condições, promovendo um local mais limpo e salubre. O bebedouro contará com oito saídas de água, sendo quatro em cada lado do bebedouro.