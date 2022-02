Prefeitura contrata atleta do futebol para escolinha municipal

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, confirmou na segunda-feira (21), a contratação do jogador de futebol Wagner Augusto Gomes, para comandar as escolinhas de futebol da prefeitura. O anúncio da contratação aconteceu após reunião com o prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, juntamente com o vice-prefeito, Adézio Dias, Secretário de Esporte Divon Santos e demais autoridades da pasta.



O atleta, que atuou profissionalmente como goleiro, é nascido e criado em Engenheiro Coelho e aos 15 anos, saiu em busca do sonho de ser jogador de futebol. Foi atleta de base do União São João, de Araras, e, aos 19 anos, foi comprado pelo Sport Club Corinthians Paulista, onde foi campeão brasileiro em 2005 e atuou até 2007. Em seguida, teve passagens por outros times brasileiro, sedo campeão estadual no Espírito Santo, em 2014, sendo eleito o melhor goleiro do campeonato.

Para auxiliar nos trabalhos das escolinhas de futebol, a prefeitura contratou o atleta Ricardo Afonso Lopes Vieira, o Mabola. O atleta, que é natural da Guiné Bissau, já atuou em diversas escolinhas de futebol da região.

O trabalho das escolas municipais deve ser iniciado nos próximos dias, com a divulgação do calendário e o os horários das aulas.

Segundo o prefeito, “estamos felizes por poder confirmar essa contratação e dar essa oportunidade para os nossos atletas e crianças da cidade”.

Seletiva

Durante a seletiva de futebol, que aconteceu no último domingo (20), na cidade, oito atletas foram selecionados para seguir para a próxima fase da seletiva, que acontece nesta quinta-feira (24), na cidade de São Pedro.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer vai apoiar os atletas durante o processo. Inclusive, nesta quarta-feira (23), os jovens talentos da cidade terão um treino tático, como forma de preparação para seletiva.