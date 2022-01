Prefeitura convoca produtores rurais a levarem notas fiscais para secretaria de agricultura

Quanto mais notas fiscais emitidas, maiores serão os benefícios para a propriedade do produtor

A prefeitura Municipal de Artur Nogueira convoca todos os produtores rurais a levarem suas notas fiscais emitidas entre 2020 e 2021 na secretaria de Agricultura para atualização cadastral.

Quanto mais notas fiscais emitidas, maiores serão os benefícios para a propriedade do produtor, e maiores os repasses enviados à cidade – com base no índice de Participação dos Municípios (IPM) – para investimentos nas estradas, saneamento, e outras áreas rurais.

Outra vantagem, obtida a partir do cadastramento do talão de notas, é que o produtor rural também poderá solicitar serviços oferecidos pela equipe técnica da secretaria Municipal de Agricultura. A pasta dispõe de engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, profissionais capacitados para a orientação tributária, entre outros.

Traga seu talão de notas fiscais na secretaria de Agricultura e contribua para o desenvolvimento da cidade! A Casa da Agricultura está situada na Rua Nossa Senhora das Dores, Nº 326, no Centro.