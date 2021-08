Prefeitura cria formulário de pesquisa sobre cursos voltado a empresários e empregadores

Além de disponibilizar formulário online para que a população sugira opções de cursos de capacitação e geração de renda que podem ser oferecidos pela Prefeitura nos próximos meses, a administração municipal quer conhecer também a necessidade de empresários e empregadores: que tipo de qualificação eles buscam para seu quadro de colaboradores.

Para tornar isso possível, nova pesquisa estará disponível no Portal do Governo a partir desta sexta-feira, dia 6 de agosto, com o objetivo de indicar que tipo de habilidades deve ter o trabalhador que eles desejam contratar. A ferramenta pode ser acessada pelo site www.holambra.sp.gov.br, na aba Serviços, Consulta ao Empregador.

A iniciativa é do Departamento Municipal de Promoção Social e do Fundo Social de Solidariedade. “A nossa ideia é oferecer para a população o tipo de capacitação que o mercado procura”, explicou a diretora da pasta, Viviane Furgeri.”Com esta iniciativa, todos saem ganhando: o morador, que está em busca de uma oportunidade de trabalho e de geração de renda, e o empregador, que poderá contratar um profissional já qualificado”, explicou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Yvonne Capato.