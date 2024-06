Prefeitura da Estância de Amparo avança com o Projeto Fila Zero e fará mais de 2 mil exames cruciais de saúde

A Prefeitura da Estância de Amparo, por meio da Secretaria de Saúde, reafirma seu compromisso com a saúde da população, dando continuidade ao projeto Fila Zero. O programa tem como objetivo atender às necessidades da comunidade, oferecendo acesso rápido e eficiente a serviços essenciais como cirurgias e exames.

Neste mês de junho foi dado um passo significativo com o início dos exames de mamografia e densitometria óssea na Santa Casa Anna Cintra de Amparo. O programa visa eliminar as filas de espera para esses procedimentos tão importantes para a saúde preventiva.

“Estamos empenhados em proporcionar à nossa população o acesso ágil e de qualidade a serviços de saúde fundamentais. O projeto Fila Zero reflete nosso intuito em garantir que todos tenham acesso oportuno a exames que podem fazer a diferença na detecção precoce e na prevenção de doenças”, destacou o Prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins.

De acordo com a secretaria Municipal de Saúde serão realizadas 1.500 mamografias e 750 de Densitometria óssea. Apenas no mês de junho, foram marcados 400 exames demonstrando o impacto positivo e imediato do programa na vida dos cidadãos. A meta é realizar 20 exames de cada tipo diariamente, de segunda a sexta-feira, até que todas as demandas sejam atendidas.

“Os exames de mamografia e densitometria óssea são essenciais para a saúde da mulher e para a prevenção de doenças osteometabólicas, respectivamente. Com o Fila Zero, estamos não apenas oferecendo exames, mas também promovendo a saúde e o bem-estar para nossa gente”, ressaltou Gilberto Ferreira Martins Júnior, Secretário de Saúde de Amparo.

O projeto Fila Zero é prioridade para a administração municipal e tem o compromisso de reduzir significativamente o tempo de espera para exames e procedimentos médicos, garantindo assim uma melhor qualidade de vida para todos os amparenses.