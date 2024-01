PREFEITURA DÁ INÍCIO AO NOVO CALENDÁRIO DE COLETA DE GALHOS E ENTULHOS DE 2024

Com o mutirão de limpeza muito perto do fim, a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Serviços Municipais, começa a partir da próxima semana, a coleta de galhos, entulhos e inservíveis no novo calendário para o ano de 2024. A atividade será iniciada pelo setor 2, que atende bairros do entorno da Zona Norte, dentre eles, o Tucura, Santa Clara, Murayama, Novacoop, Parque do Estado II e Residencial do Bosque, entre outros.

Neste caso, os moradores desses bairros devem fazer o descarte na calçada até domingo (14) para que os materiais sejam coletados entre segunda e sexta-feira (19). Vale lembrar que o volume máximo coletado por imóvel é de até meio metro cúbico de galhos, entulhos e inservíveis, conforme determina a lei municipal 4038/2005.

Na próxima semana, será a vez dos moradores dos bairros que pertencem ao setor 3 (Zona Oeste) a fazer o descarte de quinta-feira (18) a domingo (21), para que a coleta seja feita no período de 22 a 26 de janeiro. Depois, o calendário prossegue com atendimento aos demais setores (1, 4 e 5) até o final do ano.

Mais uma vez, a Prefeitura solicita à população que não misture galhos, entulhos e inservíveis com o lixo doméstico, pois eles contaminam e prejudicam a coleta. O recolhimento do resíduo domiciliar é realizado três vezes na semana.