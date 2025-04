Prefeitura de Amparo abre 15 vagas com salários de até R$3 mil; inscrições até 29 de abril

O Processo Seletivo para a Prefeitura da Estância de Amparo continua com inscrições abertas até 29 de abril. São 15 vagas com salários de R$1.800 a R$3 mil, com auxílio alimentação de R$500, auxílio transporte de R$262 e adicionais de periculosidade e insalubridade, de acordo com a vaga.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.sigmarh.com.br. O edital completo também está disponível no mesmo site e no site do Consórcio CEMMIL (Consórcio Intermunicipal CEMMIL para o Desenvolvimento Sustentável) https://cemmil.com.br/processo-seletivo/

A prova tem previsão para ser aplicada em 25 de maio. Há vagas para Auxiliar Administrativo (5), Coletor de Lixo (1), Eletricista (1), Encanador (1), Jardineiro (1), Mecânico Geral (1), Motorista (1), Operador de Máquinas (1), Operador de Motosserra (1), Pedreiro (1), Pintor (1), Serviços Gerais (2), Vigia (1).