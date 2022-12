Prefeitura de Amparo abre cadastro para novas turmas do “Nadadores do Futuro”

A Prefeitura de Amparo, através da Secretaria de Esporte e Juventude confirmou novas turmas para 2.023, para o projeto Nadadores do Futuro, que atende crianças de 7 a 10 anos. Para o próximo ciclo, serão aceitas matrículas de alunos nascidos nos anos de 2013, 2014, 2.015 e 2.016. A Prefeitura disponibilizará 96 vagas, divididas em turmas de 12 alunos. O cadastro é on-line e acessado pelo link:https://forms.gle/Brw4eDzTFqQ5z4yH8

No projeto, cada turma corresponde a um curso de iniciação à natação e terá o período de duração de 5 a 6 meses. O projeto é o primeiro na cidade a ser 100% gratuito e utilizar piscinas aquecidas e cobertas, possibilitando aulas em períodos fora do Verão, ou com chuvas. Após a inscrição, a Secretaria de Esporte e Juventude convoca os pais dos responsáveis para preencher a ficha de inscrição e realizar a sua matrícula.