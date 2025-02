Prefeitura de Amparo abre Processo Seletivo para contratação 53 de agentes de Saúde

Foto Ilustrativa

Serão contratados, por 6 meses, 36 Agentes Comunitários de Saúde e 17 Agentes de Combate à Endemias e Vigilância Ambiental. A inscrições estão abertas de 4 a 17 de fevereiro e devem ser feitas pelo site www.avancasp.org.br. As provas serão aplicadas no dia 9 de março e o resultado será divulgado até 24 de março

A Prefeitura de Amparo está com inscrições abertas para processo seletivo voltado à contratação temporária de agentes de saúde. A contratação tem base no decreto de emergência divulgado pela Prefeitura em 14 de janeiro, e que, entre as determinações, agiliza a contratação de novos profissionais para intensificar os trabalhos de combate à dengue.

O objetivo é intensificar as ações para conter o crescimento exponencial no número de casos da doença na cidade. O edital com as informações completas está no Diário Oficial de 4 de fevereiro. Acesse em https://dosp.com.br/impressao.php?i=NjA0NjIw

As inscrições estão abertas de 4 a 17 de fevereiro, com valor de R$ 74,00, e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.avancasp.org.br. Ao todo serão contratados 53 novos profissionais, além de formação de cadastro reserva: 36 Agentes Comunitários de Saúde e 17 Agentes de Combate à Endemias e Vigilância Ambiental, além do cadastro reserva para as duas funções.

As provas serão aplicadas no dia 9 de março em períodos diferentes, de acordo com as funções: às 9h para os Agentes Comunitários de Saúde e às 14h para os Agentes de Combate de Endemias e Vigilância Ambiental .

O processo seletivo terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período a critéria da administração. A contratação dos profissionais também é para provimento por tempo determinado de 6 meses. Para ambas as funções é exigido Ensino Médio completo.

O resultado final do processo será divulgado pela Prefeitura até 24 de março pelo Diário Oficial do Município e canais de comunicação oficiais da Prefeitura.

Dúvidas? Entre em contato com SAC do Avança SP

Fones: (19) 3816-6835 e (11) 94593-8903, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

www.avancasp.org.br