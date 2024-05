Prefeitura de Amparo homenageia os valentes pracinhas da Força Expedicionária Brasileira no “Dia da Vitória”

A cidade de Amparo prestou uma emocionante homenagem aos corajosos pracinhas amparenses, membros da Força Expedicionária Brasileira (FEB), durante as comemorações do “Dia da Vitória”, realizada nesta quarta-feira, 08, que assinala os 79 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

A cerimônia organizada pela Prefeitura da Estância de Amparo reuniu familiares dos expedicionários, militares do Exército Brasileiro, da Guarda Civil Municipal (GCM), representantes do Grupo de Atiradores Reservistas de Amparo (GARAM), autoridades, alunos da Escola Estadual Rangel Pestana e a população em geral.

Os pracinhas amparenses, destacados membros da FEB, foram lembrados e reverenciados por seu papel heróico nas operações militares na Itália durante um dos conflitos mais significativos da história mundial. Este ato é uma oportunidade única para a população expressar sua gratidão e reconhecimento aos soldados que, distantes de seus lares, lutaram incansavelmente pela defesa dos ideais de liberdade e democracia.

O “Dia da Vitória” não apenas nos convida a lembrar os sacrifícios e conquistas desses bravos heróis, mas reafirma o compromisso com a história brasileira e sua eterna gratidão aos que deram suas vidas em prol de um mundo mais justo e livre.