Prefeitura de Amparo irá inaugurar Centro de Referência do Autismo

Um marco histórico na assistência especializada para pessoas com TEA

A Prefeitura da Estância de Amparo fará a inauguração do Centro de Referência do Autismo, um marco significativo na prestação de serviços especializados para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e apoio a suas famílias na região do Circuito das Águas Paulista. O evento acontecerá no dia 08 de janeiro (segunda-feira), às 10h, na Rua da Saudade, 498, Centro.

Este centro será dotado de uma equipe altamente qualificada, composta por profissionais especializados em TEA, incluindo fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos e médicos especialistas. Inicialmente, serão disponibilizadas 50 vagas, e a capacidade de atendimento será ajustada conforme a demanda, garantindo uma resposta eficaz às necessidades da comunidade.

A Prefeitura de Amparo convida a imprensa, autoridades locais e a comunidade em geral para a cerimônia de inauguração, na certeza de que este novo centro desempenhará um papel vital na melhoria da qualidade de vida de dezenas de pessoas