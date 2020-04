Prefeitura de Artur Nogueira adia concurso público

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Administração informa que, considerando a preocupação com os níveis de disseminação e a necessidade de formalizar os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19, como medida de precaução para coibir a disseminação do novo coronavírus, comunica o adiamento, por prazo indeterminado, da aplicação das provas do Concurso Público nº 02/2020 do Município de Artur Nogueira, que seriam realizadas em 3 de maio de 2020.

Informamos ainda que, uma nova data será informada oportunamente, pelos meios oficiais de publicação.