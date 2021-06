Prefeitura de Artur Nogueira amplia atendimento no Aplicativo Guardião da Mulher

De Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira ampliou o atendimento no Aplicativo Guardião da Mulher. O anúncio foi dado pelo secretário de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, Roberto Daher, durante roda de conversa virtual sobre violência contra a mulher na noite desta segunda-feira (21). Agora, o Botão de Pânico estará disponível para todas as mulheres nogueirenses em situação de vulnerabilidade.

Entende-se por estado de vulnerabilidade aquele no qual a mulher, motivadamente, esteja em situação de risco de agressão. O Botão de Pânico deverá ser acionado caso ela perceba uma agressão iminente, seja ela de qualquer forma, especialmente física ou sexual.

Anteriormente, o benefício atendia apenas aquelas com medida protetiva estabelecida pelo Poder Judiciário. Mas, segundo Daher, a decisão da ampliação foi necessária e tomada em favor do anseio da população.

“As moradoras clamavam pela extensão do programa a todas as mulheres em situação de vulnerabilidade e não só para aquelas que tivessem obtido medida protetiva”, explica o secretário de Segurança.

Vale lembrar que quando o botão for acionado, a viatura do patrulhamento Guardião da Mulher será enviada automática e rapidamente para o local onde foi emitido o sinal do celular em georreferenciamento. O socorro ganha agilidade ao pular a etapa de triagem pela qual passam as ligações que são feitas pelos telefones 190 e 153.

As interessadas em baixar o aplicativo devem se dirigir à Guarda Municipal, localizada na rua Primeiro de Janeiro, 1674.