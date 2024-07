Prefeitura de Artur Nogueira anuncia doação de água da Força Aérea para abastecer o município

Os moradores de Arthur Nogueira estão enfrentando falta de abastecimento de água há mais de uma semana, situação que afeta toda a cidade. Para amenizar a crise hídrica, a Prefeitura anunciou, nesta terça-feira (30), que a Força Aérea Brasileira (FAB) fez a doação de água potável para auxiliar a população com o abastecimento.

Conforme a Administração Municipal, a Força Aérea fez a doação de 300 paletes com garrafões de 20 litros cada de água potável, que devem ser encaminhados à cidade de forma gradativa.

Nesta semana, já foram destinados à cidade 26 dos paletes de água mineral, distribuídos prioritariamente para as escolas públicas de Artur Nogueira, tanto as municipais quanto as estaduais.

Ainda segundo a Prefeitura, o Município também solicitou doações de água a outros órgãos, como os Correios.

Em nota, os Correios e a Defesa Civil de Artur Nogueira informaram que, no momento, ainda estão em tratativas para viabilizar a doação à cidade.

Desde o início da crise, no começo de julho, o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira começou o racionamento de água, por conta da baixa ainda maior no nível do reservatório que abastece o município.

A medida, segundo o Saean, é para evitar que falte água nas residências, e garantir a administração do recurso da melhor maneira possível durante o período crítico. A água está sendo ligada nos principais horários de consumo, como pela manhã, no horário do almoço e também início da noite.

A estiagem reduziu significativamente o nível do reservatório Cotrins, e os reservatórios de água bruta estão com apenas 20% da capacidade.

O Município também informou que realizam multa para quem for flagrado desperdiçando água. O Serviço de Água afirma ter recebido muitos relatos de desperdício, com moradores lavando calçadas e carros.

O racionamento permanecerá em vigor até que os níveis dos reservatórios sejam normalizados.

Foto: Prefeitura de Artur Nogueira/Divulgação

Fonte: CBN