Prefeitura de Artur Nogueira anuncia volta às aulas presenciais para maio, de forma gradual e facultativa

Um ano após as aulas presenciais da rede municipal de ensino serem suspensas em decorrência da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Educação, anuncia o retorno gradual das aulas presenciais. A mesma está prevista para ocorrer no dia 03 de maio, com exceção das creches, após um longo período de preparo.

Desde o início do ano letivo em 2021 até o mês de abril, as aulas acontecem de forma remota, com atividades impressas, montagem de kits atividades com livros didáticos, envio de material digital, como vídeos explicativos, áudios e encontros virtuais, além de atividades on-line. Para o retorno, foi realizado um levantamento junto aos pais e/ou responsáveis, a fim de detectar a quantidade de alunos que participariam das aulas presenciais, já que as mesmas serão facultativas.

“Assim como prevê o Plano São Paulo, as aulas da rede municipal, serão oferecidas aos alunos que necessitam, ou seja, nossos professores convocarão aqueles alunos que possuem dificuldade na realização das atividades em casa, mas também será oferecido plantão de dúvidas para todos os alunos com agendamento”, explicou a secretária da pasta, Débora Sacilotto.

Desde janeiro, a Secretaria Municipal de Educação vem trabalhando para um retorno seguro às salas de aula. Os insumos licitados nos meses de fevereiro e março, tais como álcool em gel, máscaras e demais equipamentos para o combate da doença, já estão sendo entregues às unidades escolares para a adequação de todo o ambiente escolar, visando o cumprimento do protocolo sanitário.

O prefeito Lucas Sia (PSD) se diz muito feliz por ver as unidades escolares voltarem gradativamente. “Dá gosto de ver o trabalho de toda a equipe da Educação. Estão de parabéns, principalmente pelo papel que desempenham nesta tarefa importante que é cuidar das nossas crianças”, comemora.

A Vigilância Sanitária do município também tem ajudado e orientado os gestores sobre a adequação nas escolas, objetivando a autorização para as aulas presenciais.

CAPACITAÇÃO DE 600 PROFISSIONAIS

Para uma volta às aulas segura e eficiente, a Secretaria de Educação promoveu capacitações com todos os profissionais, referentes ao cumprimento do protocolo sanitário. Estes se iniciaram em fevereiro e terminarão no mês de abril, com aproximadamente 600 profissionais envolvidos.

“Elas começaram com gestores, posteriormente cozinheiras, os funcionários e professores. Algumas dessas capacitações aconteceram de forma presencial, enquanto outras foram por aplicativo”, detalhou Débora.

Ainda pensando em um retorno adequado, foi criado o Núcleo de Aperfeiçoamento da Rede Municipal de Ensino (Nuarme), que tem oferecido cursos para profissionais da educação, buscando preparar os docentes e educadores para a nova era digital.

CRECHES

Para as creches, também foi realizado um levantamento das crianças que frequentariam, bem como o número de pais que trabalham e necessitam da instituição, buscando assim, estabelecer critérios para um breve retorno, com data ainda não definida.

A Prefeitura destaca que, por se tratar de uma faixa etária que requer cuidados especiais, o retorno nas creches está sendo planejado pela Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária.

“Nós, profissionais da Educação, sabemos da defasagem que a pandemia está causando e esperamos com o retorno gradativo, amenizar as dificuldades enfrentadas por nossos alunos e pais”, reforçou Débora.