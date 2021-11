Prefeitura de Artur Nogueira destinará lucros arrecadados no Open Day para APAE

Semana do Empreendedorismo tem início nesta segunda-feira (22), com palestra do jornalista Alex Bússulo

Reconhecendo a relevância social da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) e o papel que a entidade desenvolve com os moradores assistidos, a Prefeitura de Artur Nogueira destinará todo o lucro arrecadado com a venda de comidas e bebidas durante o Open Day para a APAE. O evento integra as atividades da Semana do Empreendedorismo “Juntos Fortalecendo Artur Nogueira”, que se inicia nesta segunda-feira (22).

De acordo com a Administração Municipal, a APAE exerce um papel fundamental de assistência e acolhimento. Por atuar em causas beneficentes no município há 35 anos, seu principal objetivo é garantir direitos às pessoas com deficiência, além de oferecer assistência às famílias e promover melhoria na qualidade de vida de seus pacientes.

OPEN DAY

A estreia da Semana do Empreendedorismo ficará por conta do Open Day – uma noite de encontro entres empresários e comerciantes da cidade. A ação, com início às 19h30, proporcionará networking, palestra com o comunicador e jornalista Alex Bússulo, além de vendas de bebidas e comidas.

SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

O salão da APAE será utilizado para as demais ações da Semana do Empreendedorismo, como o Entre Elas e a Rodada de Negócios. A ação é promovida pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Comitê Municipal de Retomada Econômica e em parceria com o Sebrae.

De acordo com a Prefeitura, as soluções ofertadas pelo evento contribuirão para o desenvolvimento de novos negócios, agregando valor às empresas, aprimoramento de conhecimentos técnicos e de gestão, aumento das vendas, diversificação de produtos e orientações práticas e teóricas sobre como alavancar o seu negócio.

Mais detalhes sobre a programação da semana podem ser conferidos no site do evento (http://arturnogueira.sp.gov.br/site/semana-do-empreendedorismo/).

SUPER BLACK FRIDAY

Ainda durante a Semana de Empreendedorismo acontecerá a Super Black Friday. Com 105 comércios participando, a ação, que ocorre entre os dias 25 e 28 de novembro, garante descontos imperdíveis aos consumidores. A relação de participantes poderá ser conferida no site oficial do evento (http://arturnogueira.sp.gov.br/site/black-friday/).

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira