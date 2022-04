Prefeitura de Artur Nogueira disponibiliza computador para moradores e incentiva inclusão eleitoral

A Prefeitura de Artur Nogueira está incentivando a inclusão eleitoral dos moradores. Para tanto, o Poder Executivo firmou união com o TRE-SP, através do projeto Parceria Cidadã. Dessa forma, os nogueirenses poderão ter acesso a um computador para se cadastrarem aos serviços eleitorais, como emissão de título de eleitor, transferência, requerimento de justificativa, entre outros.

A secretária de Administração Glauci Barbosa explica que a parceria foi possível já que a Justiça Eleitoral ainda não possui ponto de atendimento no município. “Através dessa iniciativa, disponibilizamos um local e um funcionário para auxiliarem no atendimento on-line das pessoas que procuram os serviços eleitorais. A medida evita que essas pessoas tenham que se deslocar para regiões distantes que possuem esse tipo de assistência”, descreve.

Assim, a Prefeitura irá disponibilizar um computador no Núcleo Administrativo para que o público possa utilizar e ter acesso ao requerimento ‘Título Net’ no site do Tribunal. Caso a pessoa não consiga concluir o requerimento e necessite de auxílio, poderá solicitar a ajuda do servidor da prefeitura presente no local. O auxílio poderá ser no computador disponibilizado, ou no celular do(a) solicitante, que nesse caso deverá possuir recursos para tirar as fotos necessárias para o requerimento.

Serviços Disponíveis

Entre os serviços disponíveis estão Título de Eleitor (1º Título, Revisão, Transferência), Certidão (Emissão de certidão de quitação eleitoral), Justificativa (Requerimento de justificativa online) e Multa Eleitoral (Emissão de guia de multa – GRU).

Os interessados podem se dirigir à Sala 2 do Núcleo Administrativo, localizado na Rua Nossa Senhora das Dores, 629, Centro. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Outras informações podem ser adquiridas através do telefone (19) 3827-9700 ramal 9895.