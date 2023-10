Prefeitura de Artur Nogueira divulga curso gratuito de ajustes e reformas de roupas

Inscrições podem ser feitas presencialmente no Posto Sebrae Aqui, ou pelo telefone (19) 3827-9719

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Assistência e Desenvolvimento Social, divulga o curso gratuito “Aprenda a ajustar e reformar roupas”. A capacitação será oferecida em parceria com o Sebrae e Senai de Campinas.

As inscrições devem ser realizadas no Posto Sebrae Aqui, pessoalmente ou pelo telefone (19) 3827-9719. O Sebrae Artur Nogueira está alocado no Paço Municipal (sala 68), na Avenida XV de Novembro, 1.400, no Jardim Planalto.

De acordo com a secretaria, para se candidatar é necessário ser maior de 18 anos.

“Estamos empenhados em promover o desenvolvimento econômico e o crescimento profissional em Artur Nogueira. Este curso gratuito é uma oportunidade valiosa para aprender habilidades de costura que podem abrir portas para uma carreira promissora”, destacou a titular da pasta, Tatiane Gibertoni.

O CURSO

O curso será ministrado de 16 a 26 de outubro, de segunda a sexta-feira, sempre das 17h às 21h, no Centro de Treinamento de Corte e Costura – localizado na Rua Angelo Tebaldi, Nº 97, no Jardim Planalto.

A capacitação abrangerá a análise de produto para planejamento de ajuste sem alterar as características principais do modelo, preparar máquina e regulagem de ponto de acordo com o material; desmanchar costuras de forma adequada, adequação de aviamento para substituição; executar marcações de ajuste de acordo com tomada de medidas no corpo ou mediante peça referencia; planejamento para ajuste de cumprimento e executar costuras de fechamento e acabamento.