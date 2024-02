Prefeitura de Artur Nogueira divulga oficina para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural

Oficina acontece nesta quinta-feira (22), às 18h, no Salão Nobre da Câmara Municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, divulga a oficina para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural (PMSR). O evento acontece nesta quinta-feira (22) e tem como objetivo principal engajar a comunidade rural na construção do plano – fundamental para o desenvolvimento sustentável do município.

Este projeto surge a partir do Contrato n° 398/2022, firmado em 07 de dezembro de 2022, com a empresa Lider Engenharia e Gestão de Cidades Ltda. Sendo uma iniciativa financiada pelos Comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ, com recursos provenientes do FEHIDRO.

O PMSR visa implementar medidas de saneamento básico na área rural, seguindo as diretrizes estabelecidas pelas Leis Federais n° 11.445/2007 e n° 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento).

Abordando aspectos cruciais como abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e drenagem, o plano é essencial para garantir a qualidade de vida e o bem-estar das comunidades rurais de Artur Nogueira.

“A participação ativa dos proprietários rurais é essencial para assegurar que o Plano Municipal de Saneamento Rural reflita adequadamente as necessidades e realidades locais, além de propor metas alcançáveis e eficazes”, frisou a Administração Municipal.

ODS – AGENDA 2030

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural atende os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030: 1 (Erradicação da pobreza), 2 (Fome zero e agricultura sustentável), 6 (Água potável e saneamento), 11 (Cidades e comunidades sustentáveis), 13 (Ação contra a mudança global do clima), 15 (Vida terrestre:) e 17 (Parcerias e meios de implementação).

SERVIÇO

Oficina para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural (PMSR)

Data: 22 de fevereiro de 2024 (quinta-feira)

Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Artur Nogueira

Horário: 18h30