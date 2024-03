Prefeitura de Artur Nogueira formará agentes policiais em curso de aplicações táticas

Cerimônia acontece no sábado (09), a partir das 10h, no Clube Recreativo Floresta

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Segurança, anuncia a formatura do Curso de Aplicações Táticas – II CAT, ministrados para Guardas Civis Municipais (GCMs), Policiais Militares (PM) e Policiais Penais. A cerimônia acontece no dia 09 de março, sábado, a partir das 10h, no Clube Recreativo Floresta.

Desde o dia 17 de fevereiro, os agentes têm se dedicado ao aprimoramento de suas habilidades táticas, participando deste curso que abrange estratégias especializadas para intervenções policiais em situações de alto risco.

“Sob a orientação de instrutores de renome, vindos de diversas cidades do Estado de São Paulo, esses profissionais têm se preparado para enfrentar os desafios do cotidiano com ainda mais eficácia e segurança”, frisou Roberto Daher, titular da pasta.

O curso não apenas reforça o compromisso da Prefeitura com a qualificação contínua dos policiais, mas também demonstra o alcance dessa iniciativa ao receber agentes de outros estados do país, como Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul.

“Essa troca de experiências e conhecimentos fortalece ainda mais a atuação desses profissionais em prol da segurança da população”, complementou Daher.

Durante as semanas de treinamento intenso, os participantes tiveram acesso a conteúdos teóricos e práticos essenciais para o exercício de suas funções. “Agora, com a formatura se aproximando, é momento de celebrar não apenas a conclusão deste curso, mas também o compromisso renovado da Administração Municipal para com a segurança e o bem-estar da comunidade”, finalizou o secretário.

O Clube Recreativo Floresta está localizado na Avenida Fernando Arens, 531, no Centro.