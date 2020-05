Prefeitura de Artur Nogueira inaugura nova rodoviária

Prefeitura de Artur Nogueira inaugurou, no início da noite de sexta-feira, dia , a nova rodoviária, denominada Orlando Arrivabene Junior (Landinho). O evento contou com poucas pessoas, devido à recomendação para que não haja aglomeração, e foi transmitido ao vivo.

Em discurso, o prefeito Ivan Vicensotti afirmou que esse é um momento importante e que ele gostaria de estar ao lado da população. “Gostaria que todos estivessem aqui, mas temos conhecimento das orientações da saúde para a prevenção ao Covid-19. Agora, o mais recomendado é ficar em casa e tomar todos os cuidados necessários para garantir a nossa saúde e a saúde da nossa família”, exclamou Ivan, e completou: “Esta inauguração foi necessária acontecer hoje, pois estaremos colocando para funcionar a partir de amanhã esta obra, dando maior segurança para os usuários do transporte coletivo, porque aqui é um lugar mais amplo e evitaremos as aglomerações nos horários de pico que vinham acontecendo no antigo espaço”.

Em seguida, Ivan ressaltou que toda a obra foi feita com recursos municipais. “Sabendo que era de extrema necessidade para o nosso município a conclusão desse projeto, reuni minha equipe de secretários e elencamos o que era possível reajustar para organizar o orçamento, não é fácil, porém, quando se traça metas, é possível”, afirmou.

Ivan dedicou o final de sua fala aos agradecimentos. “Agradeço diariamente a Deus por me dar saúde e discernimento para desenvolver o meu trabalho da melhor maneira possível. Agradeço a minha família, por me dar todo o apoio para me manter forte e determinado nas ações. Agradeço a toda a minha equipe de secretários que se dedicaram para que tudo isso acontecesse, e em especial ao secretário de Obras Érico e ao secretário de Planejamento Aldrin que não mediram esforços para que esta obra acontecesse. Agradeço a cada pessoa que diretamente ou indiretamente colaborou para a conclusão dessa obra. E, principalmente, agradeço a cada um de vocês, população nogueirense por todo o carinho que tem pela nossa querida cidade”, encerrou Ivan.

Quem também usou a palavra foi Érico Bento da Cunha Claro, secretário de Obras da Prefeitura de Artur Nogueira. “Agradeço a Deus, a minha família e ao meu amigo e Prefeito Ivan Vicensotti, por confiar a mim a tarefa de estar à frente da secretaria de Obras, e por ser um grande líder em nosso município”, comentou o secretário.

Ângela Maria Arrivabene Neumann, irmã de Orlando Arrivabene Junior, contou que a homenagem é motivo de muita alegria para a família. “O Landinho era uma pessoa que participava de tudo em Artur Nogueira, ele fazia de seus amigos verdadeiros irmãos, é alguém que faz muita falta, essa é uma justa homenagem a pessoa que ele foi”, enfatiza Ângela.

O vereador Cristiano da Farmácia também participou da cerimônia. Em seu discurso ele enfatizou a importância da nova rodoviária. “Hoje é um dia histórico e muitos não acreditavam que iria acontecer, esse é um momento de felicidade num momento muito difícil que estamos passando. As pessoas que aqui chegavam se deparavam com um local ruim, agora elas chegarão a um lugar mais amplo, arejado e acolhedor. Agradeço ao esforço do prefeito Ivan pela dedicação de entregar essa obra, obrigado prefeito e a todos e aqueles que fizeram parte desse processo”, declarou Cristiano.

A nova Rodoviária contará com dois pisos. O piso inferior contará com um espaço para ônibus urbano, com uma plataforma; espaço para ônibus rodoviários, com cinco plataformas; um sanitário masculino e outro feminino; uma lanchonete; uma cozinha; uma banca de jornais e revistas; uma área com quatro guichês e plataforma hidráulica para pessoas com deficiência física.

Já o piso superior conta com uma área administrativa, uma área de descanso e um espaço reservado para futuras ampliações. A nova Rodoviária conta com 448 m² de construção. O funcionamento da Rodoviária Orlando Arrivabene Junior começou a funcionar neste sábado (23).