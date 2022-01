Prefeitura de Artur Nogueira lança SAC para solicitações de reparo de iluminação

Pelo telefone (19) 99715-6363, moradores podem solicitar serviços como troca de lâmpadas apagadas, quebradas ou com defeitos; Informe endereço e número do poste

Solicitar reparos em postes de ruas e espaços públicos ficou ainda mais prático em Artur Nogueira. Isso porque, pensando em proporcionar mais qualidade e agilidade nos serviços, a Prefeitura Municipal implantou um Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) exclusivo para pedidos de reparo de iluminação pública.

O canal entrou em funcionamento nesta terça-feira (25) pelo WhatsApp (19) 99715-6363 somente via mensagem, ou seja, ligações e áudios não entram no atendimento. O(a) interessado(a) deve informar o endereço e número do poste. A exigência é necessária para que os serviços de reparo sejam concluídos.

Por meio de mensagem de texto, os moradores podem requisitar serviços como troca de lâmpadas apagadas, quebradas ou com defeitos. O prefeito Lucas Sia (PSD) pontua que o canal era um pedido da população que foi atendido com prioridade. Ele frisa que o SAC irá centralizar o atendimento e, consequentemente, agilizar a realização dos serviços.

“Contamos com o apoio da população para manter o trabalho de substituições e reparos de lâmpadas em locais públicos, e assim promover mais segurança e bem-estar a todos. Os reparos já ocorrem em toda a cidade e esse novo canal nos ajudará a fazer as manutenções e melhorias necessárias com maior precisão”, disse o chefe do Executivo.

Durante a solicitação, o morador deve informar o endereço completo e o número do poste. “Esse número de identificação facilita a localização do poste e auxilia a empresa na resolução do problema em um menor tempo possível”, completou Sia.

As solicitações são monitoradas por funcionários da empresa contratada pela Prefeitura, e o atendimento poderá ser feito em até 7 dias úteis.