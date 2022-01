Prefeitura de Artur Nogueira oferece novas 100 vagas para programa Bolsa-Trabalho

Interessados têm até o dia 07 de fevereiro para se inscrever no site “Bolsa no Povo” ou no PAT (para pessoas sem acesso à internet)

Em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Artur Nogueira oferece novas 100 vagas para o programa Bolsa-Trabalho. As inscrições foram abertas nesta terça-feira (25), e estarão disponíveis até o dia 07 de fevereiro no site “Bolsa no Povo” ou no Posto de Apoio ao Trabalhador (PAT) de Artur Nogueira (para pessoas sem acesso à internet).

O programa oferta vagas de trabalho em órgãos públicos por 4 horas diárias em 5 dias da semana, além de curso de qualificação profissional virtual, e bolsa-auxílio de R$ 540 por 5 meses. Em 2021, o município ofereceu 40 vagas e contou com mais de 391 inscritos no programa.

Os interessados podem escolher entre seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e do Centro Paula Souza, com duração de 80 horas: Auxiliar de Controle de Produção e Estoque; Gestão Administrativa; Gestão de Pessoas; Organização de Eventos; Rotinas e Serviços Administrativos; e Secretariado e Recepção.

O processo de inscrição ficará a cargo do Governo, e o resultado será publicado no Diário Oficial do Estado. De acordo com a Administração Municipal, as atividades tem previsão de início para o dia 03 de março de 2022.

QUEM PODE E ONDE SE INSCREVER

Podem se inscrever cidadãos desempregados maiores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social, com renda per capita menor do que meio salário mínimo, residentes no estado do estado de São Paulo há mais de dois anos, que não sejam beneficiários de Seguro Desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente.

De acordo com a Administração, moradores que não tiverem acesso à internet para realizar a inscrição diretamente no site (www.bolsadopovo.sp.gov.br), poderão se dirigir até o PAT, localizado no Núcleo Administrativo, na Rua Nossa Senhora das Dores, Nº 629, no Centro. O PAT atende das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

No momento do cadastro, é necessário informar um e-mail ativo, pois durante o procedimento é enviado um código ao endereço eletrônico, e o mesmo deve ser preenchido pelo morador no site ou repassado ao funcionário do PAT para que a inscrição seja concluída.

Tanto pelo site quanto no PAT, os interessados devem preencher um formulário com os dados pessoais indicados no sistema, e ainda submeter cópias (ou fotos) do RG, CPF, foto 3×4, comprovante de endereço e carteira de trabalho.