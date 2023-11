Prefeitura de Artur Nogueira orienta contribuintes a manter cadastro imobiliário atualizado

Moradores com dados desatualizados devem procurar setor de Cadastro Urbano para regularizar situação do imóvel

Proprietários de imóveis em Artur Nogueira são convocados a procurar a Prefeitura para regularizar o cadastro de seus bens – em caso de dados desatualizados. O não cumprimento desta obrigação pode acarretar implicações tributárias.

Os artigos 17, 18, 19 e 48 da Lei Complementar nº 255 estipulam que o contribuinte é obrigado a realizar a inscrição cadastral para cada imóvel sob sua propriedade, titularidade ou posse.

O prazo para esta providência é de 30 dias, a contar da convocação pela Prefeitura, da outorga da escritura definitiva de compra ou da assinatura do compromisso particular de compra e venda.

O departamento de Cadastro Urbano do município explica que no caso de transação de propriedade, se o novo titular não atualizar o cadastro, o antigo proprietário pode ser responsabilizado pelas obrigações tributárias do imóvel. Recomenda-se que o antigo e o novo responsável pelo imóvel busquem a Prefeitura para efetuar a transferência e regularizar a situação.

“Se você é proprietário de imóvel em Artur Nogueira e o IPTU ainda não está em seu nome, procure a Prefeitura para regularizar o cadastro do seu imóvel”, frisou o setor.

Isso porque, a Prefeitura deve ser notificada sobre mudanças no nome do proprietário, titular ou possuidor, alterações nos dados destes, falecimento do proprietário, titular ou possuidor, e mudança de endereço para recebimento do IPTU.

Os contribuintes que lavraram a escritura da transmissão e registraram no Cartório de Registro de Imóveis de Mogi Mirim terão automaticamente o cadastro de seu imóvel atualizado na Prefeitura.

COMO SOLICITAR MUDANÇA DE ENDEREÇO

Para solicitar a alteração do endereço de recebimento do carnê de IPTU, os interessados devem dirigir-se ao setor de Protocolo da Prefeitura, localizado na Rua 15 de Novembro, nº 1.400, 1º piso, de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h.

CADASTRO URBANO

Em busca de esclarecimentos e regularização da situação do imóvel, o setor de Cadastro Urbano atende no Paço Municipal Prefeito Jacob Stein, na Rua 15 de Novembro, 1.400, 2º piso.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, pelo telefone (19) 3827-9700, ramal 9718, ou pelo e-mail cadastro@arturnogueira.sp.gov.br.