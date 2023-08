Prefeitura de Artur Nogueira promove rodas de conversas para combater violência à mulher

Profissionais especializadas conduzirão encontros abertos ao público nos dias 14 e 16 de agosto, na Réplica da Estação

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência Social, está engajada na Campanha Agosto Lilás “Não é não! Dê um basta na violência contra a mulher” e promoverá rodas de conversas como parte das atividades programadas.

Os encontros estão agendados para os dias 14 e 16 de agosto, segunda e quarta-feira, e serão realizados na Réplica da Estação, em dois horários durante ambos os dias, às 10h e às 15h.

O evento contará com a presença de renomadas profissionais, psicólogas e assistente social do Centro de Referência em Assistência Social (CREAS), além de membros do Conselho dos Direitos da Mulher, com o objetivo de conscientizar e combater a violência contra a mulher.

Segundo Amarildo Boer, secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, a participação nas rodas de conversas é aberta ao público em geral, com enfoque especial nas mulheres.

Durante o evento, também haverá atendimentos voltados ao programa “Guardião da Mulher”, em parceria com a Secretaria de Segurança.

“As rodas de conversas são oportunidades valiosas para ampliar o debate, disseminar informações e sensibilizar a população. Somente com a união de todos, poderemos promover uma sociedade mais justa e igualitária, onde a violência não tenha espaço”, destacou a coordenadora de Apoio e Direitos da Mulher, Lúcia Buccini Carrillo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

-14/08 (Segunda-feira) e 16/08 (Quarta-feira): Roda de Conversa com psicólogas, assistente social do CREAS e membros do Conselho dos Direitos da Mulher.

Local: Réplica da Estação .

Horário: 10h e 15h.

De 14/08 a 16/08: Atendimento “Guardião da Mulher” em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Haverá entrega de panfletos com blitz nas ruas e distribuição de flyer e cartilha “Não é Não! Dê um basta na Violência”. A entrega será feita no comércio e no local de atendimento na Réplica.

25/08 (Sexta-feira): Fórum “Todos contra a Violência”.

Local: Câmara Municipal.

Horário: a partir das 9h.