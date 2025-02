Prefeitura de Artur Nogueira realiza audiência sobre metas fiscais

Audiência acontece no dia 18 de fevereiro, terça-feira, às 18h, na Câmara Municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira realizará, no próximo dia 18 de fevereiro, terça-feira, a partir das 18h, uma audiência pública para avaliação das Metas Fiscais referente ao 3° quadrimestre de 2024. A audiência acontecerá no Plenário da Câmara Municipal, localizado na Rua dos Expedicionários, n°467, no Centro.

Atendendo a Lei Complementar n° 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o município deve realizar audiências públicas ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, a fim de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira