Prefeitura de Artur Nogueira realiza segunda etapa de desinfectação da cidade

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, informa que haverá nesta quinta (23), a partir das 19:00h, a segunda etapa da desinfectação total na cidade com tratores agrícolas. A ação faz parte do plano de combate ao COVID-19 e é uma parceria firmada com os agricultores de Artur Nogueira.

A prefeitura pede ainda para que os moradores permaneçam em suas casas, recolham roupas, seus animais e outros objetos que estejam ao lado de fora da residência e mantenha os vidros de seus veículos fechados durante a ação.