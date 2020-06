Prefeitura de Artur Nogueira recebe doação de mil máscaras

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da secretaria Assistência e Desenvolvimento Social, recebeu na tarde desta quarta-feira (03) a doação de mil máscaras. A contribuição foi feita pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos dias da cidade.

Viviane Vicentin Miollo, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Artur Nogueira, agradeceu a ajuda vinda da instituição religiosa. “Toda ajuda é muito bem vinda, estamos passando por um momento difícil e estamos abertos para essas doações, em nome do prefeito Ivan Vicensotti eu agradeço essa doação de hoje”, ressaltou.

Romildo Junior, presidente do ramo, afirmou que a doação é algo gratificante, e explicou que tal ação acontece em todo o país. “Temos um programa que se chama Mãos que Ajudam e acontece no mundo todo, pois a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos dias tem alas e unidades no mundo todo. Distribuímos máscaras por todo o Brasil e é muito gratificante poder ajudar a cidade de Artur Nogueira”, comentou.

As máscaras serão distribuídas pela Prefeitura de Artur Nogueira em diversos lugares, como feiras, Unidades básicas de saúde e ações desenvolvidas pelo Poder Executivo.