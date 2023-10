Prefeitura de Engenheiro Coelho Apoia a Feira Vida e Saúde: Cuidando da Comunidade

A Prefeitura de Engenheiro Coelho apoiou o evento “Feira Vida e Saúde”, disponibilizando a estrutura para a realização do mesmo. O evento aconteceu no último domingo, 08 de outubro, com início às 9h da manhã em tendas instaladas ao lado do barracão da feira.

O evento é uma iniciativa da Igreja Adventista com o apoio do CEVISA e do Espaço Médico Unasp. Diversos temas foram abordados na feira, como a luz solar e seus benefícios para a saúde, a água, confiança em Deus, equilíbrio, exercício físico, repouso, nutrição e ar puro. Em cada um desses temas, pessoas capacitadas ministraram sobre o assunto, orientando os cidadãos para a prática de uma vida mais saudável, além de realizar aferição da pressão arterial e testes de glicemia.

O evento também contou com o apoio do grupo dos Desbravadores, que abrilhantou a ação com música ao vivo.

Essa iniciativa acontece no município há vários anos, e apoiar eventos assim fortalece Engenheiro Coelho, pois sempre é uma boa hora para cuidar da nossa saúde.

Parabéns a todos os envolvidos e a todos os munícipes que participaram desse evento!