Prefeitura de Engenheiro Coelho recebe duas vans para transporte de pacientes

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu nesta sexta-feira (7), duas novas vans para transporte de pacientes.



Os veículos foram recebidos pelo prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, juntamente com vice-prefeito, Adézio Dias, e por vereadores, na cidade de Mogi das Cruzes. Os dois veículos são da Marca Renault, modelo Master, e tem capacidade para transporte de 15 passageiros, mais um motorista, totalizando 16 lugares.

“São dois novos veículos que serão utilizados no transporte dos nossos pacientes para outras cidades. São 16 lugares para transporte com conforto, com ar-condicionado e totalmente equipada”, disse o prefeito.

Os veículos foram cedidos pelo Governo do Estado de São Paulo e são disponibilizados através de convênio, por intermédio da indicação dos Deputados Estaduais, Baleia Rossi e Rafa Zimbaldi. “Quero agradecer imensamente esses dois deputados que estão acreditando na nossa cidade. Estamos transportando esses veículos hoje para a cidade e, na próxima semana, já estarão servindo nossa população”, completou o prefeito.