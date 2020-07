PREFEITURA DE ESTIVA GERBI ADQUIRE NOVO VEÍCULO PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

A Prefeitura de Estiva Gerbi, por meio da Secretaria de Segurança Pública, em parceria com o DETRAN, adquiriu um novo veículo 0km, uma Fiat Strada. O veículo foi adquirido através de convênio com o Detran.SP e Governo do Estado de São Paulo no valor aproximado de R$ 62 mil reais.

A nova pick-up 0km é fruto do empenho da Administração Municipal junto ao Governo do Estado de São Paulo por meio do programa Respeito à Vida. O Programa do Governo do Estado junto ao Detran.SP promovem convênios com municípios paulistas para a realização de intervenções de engenharia e ações de educação e fiscalização.

Com a modernização da frota de veículos operacionais da Secretaria de Segurança Pública, além de economia e eficiência, a Administração Municipal projeta ainda melhores resultados em relação à segurança e a fluidez do sistema viário da cidade, principalmente após a estruturação completa do departamento de trânsito e defesa civil, iniciados pela atual gestão.