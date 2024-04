PREFEITURA DE ESTIVA GERBI INAUGURA CASA DA JUVENTUDE NO JARDIM UIRAPURU

A Prefeitura de Estiva Gerbi realizou na manhã do último domingo (28/04) a inauguração da Casa da Juventude “Marta Cristina Dias Fernandes”, construída no bairro Uirapuru. O prédio inaugurado na Rua Darci Pereira Pinheiro, nº 70, é o novo espaço de atividades para o público infanto-juvenil do município.

A obra, iniciada no começo de 2023, teve investimento de quase R$ 1 milhão – desse montante, R$ 790 mil provenientes do Estado e o restante com recursos próprios municipais. O local conta com uma área construída de 304m², com salão para as estações de trabalho, área de convívio, recepção, banheiros, cozinha, salas de reunião e apoio, além de área externa.

Temos a felicidade de termos sido contemplados com esse importante obra e agradeço aos deputados Jorge Caruso e Baleia Rossi que nos deram mais uma vez as mãos para que esse projeto se tornasse realidade em nossa cidade. Agradeço também ao nosso governador Tarcísio que mais uma vez atendeu nosso pedido. Que este espaço possa transformar a vida de muitos jovens, que muitas políticas públicas destinadas aos adolescentes e jovens, ainda possam ser implementadas em Estiva Gerbi, principalmente agora que temos este espaço. Vamos estabelecer grandes parcerias como a do CAMP que agora terá uma sede própria no município para que resultem em ações de incentivo à qualificação, empreendedorismo, busca de oportunidades de emprego e renda e inserção dos jovens no mercado de trabalho. Que Deus possa abençoar esta Casa da Juventude que tem, a partir de hoje, uma grande missão”, enfatizou a prefeita Cláudia Botelho.