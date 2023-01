Prefeitura de Holambra abre Concurso Público para mais de 40 vagas

A Prefeitura de Holambra publicou nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro, edital de abertura de inscrições para novo concurso público com 42 vagas em mais de 30 diferentes cargos, além de formação de cadastro reserva para funções que exigem diferentes níveis de escolaridade.

Os salários variam entre R$ 1.553,33 e R$ 6.767,64 e a taxa de participação vai de R$ 30 a R$ 65, com isenção para desempregados, pessoas com deficiências e doadores de medula óssea, órgãos e tecidos. As inscrições devem ser feitas do dia 30 de janeiro até 16 de fevereiro, exclusivamente por meio do site www.omniconcursospublicos.com.br. O edital completo está disponível no Diário Oficial Eletrônico e pode ser consultado por meio do site www.holambra.sp.gov.br.

Entre os cargos disponíveis estão ajudante de pedreiro, auxiliar de serviço de limpeza pública, faxineira, jardineiro, pedreiro, cozinheira e eletricista, que demandam ensino fundamental incompleto; e agente escolar, inspetor de alunos, motorista de ambulância e tratorista para concorrentes que concluíram o ensino fundamental.

Além destes, estarão abertas ainda vagas como de agente de trânsito, auxiliar de Promoção Social, agente de segurança escolar e almoxarife para inscrições com ensino médio completo e postos de bibliotecário, professor de educação básica, dentista, diretor de escola, nutricionista, engenheiro agrônomo, médico especialista ginecologista e procurador jurídico para profissionais formados em ensino superior.

De acordo com a diretora de Administração e Recursos Humanos, Grassi Barbosa Gomes, as provas objetivas serão realizadas no dia 2 de abril.