Prefeitura de Holambra abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos

O Fundo Social de Solidariedade de Holambra e o Departamento Municipal de Promoção Social, em parceria com o Senac-SP, abrem nesta segunda-feira, dia 26 de agosto, inscrições para cursos gratuitos de Atendente de Farmácia e Assistente Administrativo. Os interessados devem se dirigir ao Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, localizado na rua Solidagos, nº 99, no bairro Morada das Flores. O horário de atendimento é das 8h30 às 11h30 e entre 13h e 16h. É necessário apresentar RG, CPF e Cartão Cidadão.

Podem se inscrever para o curso de Atendente de Farmácia, holambrenses acima de 17 anos e Ensino Fundamental Completo. A atividade ocorrerá entre 16 de setembro e 19 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. O de Assistente Administrativo é voltado para holambrenses a partir de 15 anos e com Ensino Médio Incompleto e irá ocorrer no mesmo período, mas das 18h30 às 22h. Ambos serão realizados na Escola Municipal Imigrantes.

“O curso de Atendente de Farmácia tem como objetivos capacitar o participante para atuar no atendimento ao cliente, na realização de processos de apoio à dispensação de medicamentos, na comercialização de produtos para saúde, e também no auxílio ao processo de organização e controle de estoque”, explicou a a diretora municipal de Promoção Social, Viviane Furgeri. ” O de Assistente Administrativo irá preparar o profissional para dar apoio em atividades empresariais, atender clientes, controlar documentos físicos e digitais e ter uma comunicação assertiva”, falou.

“Esta parceria firmada com o Senac é de extrema importância para que possamos oferecer oportunidades de desenvolvimento e capacitação aos holambrenses”, falou a primeira-dama e presidente voluntária do Fundo Social, Yvonne Schouten Capato. “Profissionais preparados têm mais chances de conquistar melhores vagas no mercado de trabalho.”

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3802-8090, que funciona também como WhatsApp.