Prefeitura de Holambra abre processo seletivo para contratação de Bibliotecário

A Prefeitura de Holambra publicou nesta segunda-feira, dia 17 de

outubro, edital de abertura de processo seletivo para contratação, em

caráter temporário, de bibliotecário. As inscrições, gratuitas,

devem ser feitas até o dia 24 deste mês no Departamento de

Administração e Recursos Humanos instalado no Paço Municipal, que

fica na Alameda Maurício de Nassau, 444, no Centro. O atendimento é

realizado das 8h às 11h30 e entre 13h e 15h. É necessário apresentar

cópia do RG.

De acordo com o edital, podem se inscrever brasileiros com 18 anos ou

mais (na data de contratação) que tenha Curso Superior Completo e

registro no Conselho Regional de Biblioteconomia. A remuneração é de

R$ 3.002,36 e a carga horária de 40 horas por semana.

O processo seletivo se faz necessário, de acordo com a diretora

municipal de Administração e Recursos Humanos, Grassi Gomes, pois

foram esgotadas as convocações de concurso público para esta vaga. A

relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida ou

indeferida será divulgada em 25 de outubro no Diário Oficial

Eletrônico da Prefeitura, em www.holambra.sp.gov.br [1], onde também

se encontra o edital completo.