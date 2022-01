PREFEITURA DE JAGUARIÚNA ABRE INSCRIÇÕES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO PRÓXIMO DIA 17

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai abrir as inscrições para o transporte escolar de estudantes de faculdades e ensinos técnicos. As inscrições serão abertas no próximo dia 17 e vão até o dia 21 de janeiro, sempre das 10h às 20h, na Escola Municipal Coronel Amâncio Bueno.

Para fazer a inscrição, o aluno deverá apresentar os seguintes documentos: declaração de matrícula fornecida pela instituição com data de 2022, comprovante de endereço atualizado (no máximo, 3 meses) em nome do aluno ou dos pais (conta de água, luz, internet fixa ou IPTU), cópia do RG, cópia do Cartão Cidadão e foto 3×4.

SERVIÇO

Inscrições para o transporte escolar de Jaguariúna

Data: 17 a 21 de janeiro de 2022

Local: Escola Cel. Amâncio Bueno

Horário: das 10h às 20h