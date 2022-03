PREFEITURA DE JAGUARIÚNA ABRE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, abriu nesta quarta-feira, dia 23 de março, as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação de estagiários. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 17h do dia 29 de março, exclusivamente por meio de envio de currículo pelo e-mail: estagios@jaguariuna.sp.gov.br.

São oferecidas, no total, 188 vagas, para as mais diversas áreas, como administração, direito, arquitetura e urbanismo, educação física, pedagogia e psicologia, entre outras. As bolsas-auxílio variam de R$ 700, para níveis médio e técnico, a R$ 1.212, para nível superior.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, o objetivo é a “contratação de estagiários para atuação nos departamentos e setores da Administração, com objetivo de proporcionar aos estudantes, regularmente matriculados nas instituições de ensino, oportunidade de realização de estágio remunerado, visando o aprendizado e a complementação da formação acadêmica”.

Para mais informações, os interessados podem acessar o edital, publicado na edição de 22 de março da Imprensa Oficial, no link: www.municipio.jaguariuna.sp.gov.br/servicos/36/imprensa-oficial.html.