PREFEITURA DE JAGUARIÚNA ABRE PRÉ-CADASTRO HABITACIONAL

A Prefeitura , por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, abriu um pré-cadastro habitacional para famílias que pagam aluguel e ainda não conseguiram comprar moradia própria. O levantamento servirá de base para pesquisa da demanda populacional por moradia própria no município e será feito pela Cohab Bandeirante, contratada pela Prefeitura para o serviço.

Os interessados devem acessar o portal da Prefeitura de Jaguariúna (www.jaguariuna.sp.gov.br) e clicar no banner do pré-cadastro, no alto da página inicial. Em seguida, o morador deve preencher o formulário digital com todas as informações solicitadas. O link estará disponível por 30 dias.

O preenchimento do cadastro é muito simples. Ao final, o interessado verá uma tela com uma mensagem confirmando que o pré-cadastro foi realizado e também receberá por e-mail uma mensagem da Cohab Bandeirante com a mesma confirmação.

A medida é necessária devido à defasagem nos dados coletados no passado. De acordo com a secretaria, o último levantamento cadastral foi realizado em 2015. Por isso, mesmo quem já fez algum pré-cadastro anteriormente, terá de fazer novamente agora.

A realização do pré-cadastro habitacional é totalmente gratuita e não há nenhum tipo de intermediário no serviço, prestado apenas pela Cohab Bandeirante. Por isso, o interessado deverá ficar atento a possíveis golpes. Em qualquer caso suspeito, a orientação é ligar para o 156 e denunciar.

Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano, o objetivo do pré-cadastro habitacional é “coletar informações básicas sobre famílias residentes no município que necessitam de moradia própria”. O novo banco de dados será usado para identificar as demandas para projetos habitacionais, inclusive para as moradias do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal.