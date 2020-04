Prefeitura de Jaguariúna amplia distribuição de cestas básicas e doa máscaras de tecido para famílias em vulnerabilidade social

A Secretaria de Assistência Social ampliou em 75% a distribuição de cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social cadastradas na Secretaria de Assistência Social. O aumento da distribuição, que passou de 400 para 700 cestas básicas neste mês, aconteceu devido à maior necessidade da população decorrente da crise do coronavírus.

Junto com a cesta básica, também estão sendo distribuídas máscaras de pano para as famílias. As máscaras ajudam no combate à pandemia do coronavírus na cidade pois evitam a disseminação do vírus entre a população.

As máscaras foram feitas pelas costureiras do Fundo Social de Solidariedade. Voluntários do projeto Jaguariúna Solidária trabalharam para embalar as máscaras e colocar as instruções de utilização e higienização na embalagem.

A distribuição das cestas e máscaras está acontecendo até dia 30 de abril na sede da Secretaria de Assistência Social, que fica na rua Julia Bueno, 179, no centro da cidade.

Se tiver dúvidas, ligue nos telefones (19) 3837-3373 ou 3837-3311.