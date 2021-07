PREFEITURA DE JAGUARIÚNA AMPLIA VACINAÇÃO CONTRA A COVID PARA TODAS AS PESSOAS ACIMA DE 40 ANOS NESTA TERÇA-FEIRA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta terça-feira, dia 6 de julho, a vacinação contra a Covid-19 para todas as pessoas acima de 40 anos de idade. A ampliação da imunização será possível porque a cidade recebeu novo lote de vacinas pelo Governo do Estado. A vacinação contra a Covid-19 em Jaguariúna acontece no Parque Santa Maria, das 15h às 19h, de segunda a sexta-feira.

Para ser imunizado é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência e o Cartão Cidadão. Além disso, também é necessário fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br) no link “Cidadão”.

Os demais grupos prioritários também continuarão sendo imunizados. São eles:

– Gestantes e puérperas com ou sem comorbidades. (Apresentar o cartão pré-natal ou certidão de nascimento do filho)

– Pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos (Apresentar comprovante médico).

– Deficientes permanentes de 18 a 59 anos. (Necessário apresentar comprovação médica. Não precisa ter BPC, por ser condição permanente não há prazo de validade para o relatório médico).

– Pessoas com Síndrome de Down de 18 a 59 anos.

– Transplantados de 18 a 59 anos.

– Motoristas ou cobradores de ônibus com “QR Code” validado para Jaguariúna.

– 2ª dose de acordo com o grupo prioritário.

Foto: Ivair Oliveira