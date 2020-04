Prefeitura de Jaguariúna antecipa repasse de quase R$ 2 milhóes para salários dos servidores do Hospital Municipal

A Prefeitura de Jaguariúna antecipou o repasse de recursos do mês de abril ao Hospital Municipal Walter Ferrari. A parcela referente ao próximo mês, no valor de R$ 1,95 milhão, foi quitada nesta quinta-feira, dia 26 de março.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, o pagamento – que deveria ser feito apenas no próximo dia 5 – foi efetuado para antecipar o salário aos servidores do hospital, que também receberam nesta sexta-feira, como os demais servidores municipais.

“Essa é mais uma medida adotada pela Prefeitura no sentido de garantir a manutenção dos serviços e atendimento no nosso Hospital Municipal nesse momento de combate à pandemia do coronavírus”, explicou a secretária de Administração e Finanças, Elisanita de Moraes.