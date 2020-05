Prefeitura de Jaguariúna começa a distribuição de kits de alimentação e limpeza para famílias cadastradas na Assistência Social

A Prefeitura de Jaguariúna deu início nesta segunda-feira, 18 de maio, a entrega de cestas básicas para as famílias cadastradas na secretaria de assistência social. No total, mais de 700 famílias serão beneficiadas com essa ação.

Neste mês junto com a cesta de alimentos também estão sendo distribuídos um kit de limpeza, um kit com itens arrecadados no programa “Jaguariúna Solidária” e duas máscaras de pano.

Desde o início da pandemia do coronavírus a Prefeitura de Jaguariúna ampliou em 75%, de 400 para 700, a distribuição de cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade social.

A distribuição das cestas e máscaras acontece até dia 29 de maio na sede da secretaria de assistência social, que fica na rua Julia Bueno, 179, no centro da cidade. Para se cadastrar as famílias devem entrar em contato com os telefones: (19) 3837-3373 ou 3837-3311.