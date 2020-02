PREFEITURA DE JAGUARIÚNA CONCLUI PRIMEIRA FASE DE INTERVENÇÕES URBANAS PARA MELHORAR A ACESSIBILIDADE

A Prefeitura de Jaguariúna concluiu o projeto Acessibilidade 1, primeira fase de uma série de intervenções previstas, que visa melhorar a mobilidade urbana para quem circula pela cidade, em especial idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Josino José da Silva, foram construídas 36 baias de caçambas – para acomodar melhor as caçambas de lixo doméstico -, 494 rampas de acessibilidade (implantação e reforma), além de pintura e renovação de 85 faixas de pedestre e reforma com obras de acessibilidade em 19 pontos de ônibus.

Os principais bairros atendidos nesta etapa foram Dom Bosco, Mauá 2, Bela Vista e Centro. Outros bairros da cidade serão atendidos nas novas fases do projeto de intervenções para acessibilidade. Os recursos para as obras foram obtidos junto à Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas).

Segunda etapa

O projeto Acessibilidade 2 já está pronto para ser executado, de acordo com o secretário Josino, e prevê a implantação de calçada e uma nova ciclovia, na região do Chácara Primavera, desde a rua Vicenzo Granghelli até o condomínio industrial próximo à rodovia SP-340. “Estamos agora na fase de licitação. Já fizemos o edital e vamos publicá-lo ainda em março. Se tudo correr bem, logo iniciaremos as obras da segunda etapa”, concluiu Josino.

Reportagem: Ricardo Alécio

Fotos: Ivair Oliveira | PMJ