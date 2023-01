PREFEITURA DE JAGUARIÚNA DIVULGOU RELAÇÃO PRELIMINAR DE APROVADOS NO PROUNI MUNICIPAL.

A Prefeitura de Jaguariúna publicou nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro, na Imprensa Oficial, a relação preliminar dos candidatos aprovados, excedentes e indeferidos do Programa Municipal Universidade para Todos (ProUni Municipal). A publicação ocorrerá após as 17h e pode ser conferida no portal da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br).

Os candidatos podem recorrer do resultado preliminar nos dias 27, 28 e 29 de janeiro.

Após a análise dos recursos, o resultado final com os candidatos aprovados e os excedentes também será publicado na Imprensa Oficial do Município, no próximo dia 6 de fevereiro.

O ProUni Municipal é um programa de concessão de bolsas de estudo parciais no ensino superior exclusivamente para moradores de Jaguariúna, em parceria com o Centro Universitário Jaguariúna (UniFAJ).

O programa oferece 70% de desconto nas mensalidades para os alunos aprovados. No total, são disponibilizadas 500 vagas para os mais diversos cursos. O programa já deu oportunidade a cerca de 7 mil estudantes.