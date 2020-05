Prefeitura de Jaguariúna faz obra de melhoria em calçamento da praça Umbelina Bueno

A Prefeitura de Jaguariúna realizou nesta terça-feira, dia 5 de maio, obra de melhorias no calçamento da praça Umbelina Bueno, no centro da cidade. Uma das ruas chegou a ser interditada para o uso de trator e passagem de materiais.

Segundo a secretária de Obras e Serviços Públicos de Jaguariúna, Fernanda Santana, a obra consiste no recuo de parte da mureta do jardim da praça com o objetivo de aumentar o espaço da calçada e ampliar o espaço para a passagem de pedestres.

Fernanda explica que a obra é necessária para melhorar a acessibilidade no local, que foi prejudicada pela elevação de bloquetes do piso provocada pelas raízes das árvores no local.