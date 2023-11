PREFEITURA DE JAGUARIÚNA IMPLANTA ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Foto: Ivair Oliveira / arquivo

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai oferecer o serviço de atendimento oftalmológico dentro do Programa Saúde na Escola. O objetivo é ampliar o acesso a esse serviço e estabelecer estratégias para prevenção de problemas visuais nas crianças das escolas municipais do Ensino Fundamental (1º ao 5º anos).

O novo serviço do programa começa a ser oferecido nesta segunda-feira, dia 13 de novembro, em três escolas municipais: Prefeito Adone Bonetti, Coronel Amâncio Bueno e Prefeito Francisco Santiago. No total, cerca de 3.400 alunos vão passar por avaliações oftalmológicas.

O serviço também irá oferecer gratuitamente óculos de grau para as crianças que tiverem o uso recomendado após passarem pelo atendimento oftalmológico.

Segundo a Secretaria de Saúde, o programa vai oferecer atendimento oftalmológico especializado a todas as crianças do Ensino Fundamental regularmente matriculadas do 1º ao 5º anos da rede pública de ensino do município, com faixa etária entre 6 e 11 anos.

“Ao ser identificada qualquer alteração, será agendada consulta médica oftalmológica no Centro de Especialidades, com profissional dedicado exclusivamente a esse projeto e ao atendimento das crianças”, informa a secretaria.

Durante as consultas oftalmológicas, serão oferecidos procedimentos de biomicroscopia de fundo de olho, fundoscopia, potencial de acuidade visual, teste de visão de cores, aplicação de medicamentos (colírio) e tonometria (exame que mede a pressão interna dos olhos).

O Programa Saúde na Escola foi implantado em 2022 e é uma parceria entre as secretarias de Saúde e Educação de Jaguariúna, que leva uma série de ações relacionadas à saúde dos alunos, como vacinação, encaminhamentos para fonoaudiologia e pediatria, palestras educativas, entre outras.

DADOS

Segundo avaliação da Secretaria de Saúde de Jaguariúna, após a pandemia de Covid-19, a saúde ocular das crianças e adolescentes no Brasil ficou mais vulnerável. Estudo elaborado a partir da base de dados do Ministério da Saúde indica a redução de 43% no total de consultas oftalmológicas realizadas com o público de 0 a 19 anos, entre 2019 e 2020.

Para a mesma faixa etária, o número de exames com finalidade diagnóstica teve redução de 36%. Segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), foram realizadas 10,8 milhões consultas oftalmológicas em 2019 (período que antecedeu à pandemia). Já em 2020, foram 7,1 milhões.

Para especialistas, a não realização destes procedimentos pode implicar em diagnósticos tardios, demora no início de tratamentos, redução de chances de cura e/ou recuperação.