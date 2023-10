PREFEITURA DE JAGUARIÚNA IMPLANTA PERÍODO INTEGRAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Fotos: Ivair Oliveira

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Educação, lançou nesta quarta-feira, dia 18 de outubro, o período integral nas escolas municipais. O programa prevê, além do currículo normal de ensino, a adoção de um contraturno escolar, onde os alunos terão atividades complementares, como ensino de tecnologia e inovação, educação financeira, artes e jogos, entre outras.

Segundo a Secretaria de Educação, o período integral será adotado a partir de 2024, inicialmente na Escola Municipal “Prefeito Joaquim Pires Sobrinho” e ampliado gradativamente para outras unidades de ensino do Município. O programa é voltado a alunos do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental. No total, serão oferecidas 473 vagas em período em integral em 2024.

COMO VAI FUNCIONAR?

No período das 7h às 12h, as aulas atenderão ao currículo normal, como matemática, língua portuguesa, ciências, história, geografia, arte, inglês e educação física. Já no contraturno, das 13h às 16h, os alunos terão atividades complementares, como ensino de tecnologia e inovação (cultura maker e digital, robótica, scratch), educação financeira (raciocínio lógico, uso consciente/planejamento), artes (música, dança, teatro, artesanato e pintura), meio ambiente (horta, alimentação saudável), aulas de judô, jogos e brincadeiras e recomposição de aprendizagem (lição de casa).

ALIMENTAÇÃO

No período integral, serão oferecidas aos alunos quatro refeições diárias, elaboradas por nutricionistas da Secretaria de Educação: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde ou jantar.

COMO ADERIR?

Para aderir ao programa de período integral, os pais ou responsáveis deverão preencher uma ficha de inscrição junto à direção da escola. A adesão é voluntária.