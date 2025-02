PREFEITURA DE JAGUARIÚNA IMPLEMENTA SALAS DE REGULAÇÃO PARA ALUNOS COM AUTISMO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu um importante passo rumo à inclusão e ao atendimento especializado de alunos com o transtorno do espectro autista (TEA). A partir deste ano, todas as escolas de Ensino Fundamental da rede municipal passam a contar com salas de regulação.

As salas de regulação funcionam com o acompanhamento de professores preparados para oferecer suporte pedagógico e emocional aos alunos. Quando uma criança apresenta dificuldades para manter o foco em sala de aula ou demonstra comportamentos que comprometem seu desempenho e bem-estar, ela pode ser direcionada a esse espaço, onde irão desenvolver atividades diferenciadas e receberão atenção personalizada.

A iniciativa, segundo a secretária de Educação de Jaguariúna, Juliana Guidi Amadeu, reforça o compromisso da Prefeitura de Jaguariúna com a educação inclusiva, que respeita as especificidades de cada estudante.

“O objetivo das salas de regulação é oferecer um suporte temporário e eficaz para que a criança se sinta compreendida e preparada para continuar aprendendo junto aos colegas”, destaca.

Segundo ela, a presença dessas salas também promove “a formação de uma cultura escolar mais empática e inclusiva, onde alunos e educadores aprendem a lidar com a diversidade de formas de aprendizagem e de expressão emocional”.

Foto: Thiago Carvalho